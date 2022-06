Arriva la 1000 Miglia e si fa festa con la Notte bianca: musica e aperitivi fino a sera

Il conto alla rovescia per il passaggio della 1000 Miglia si estende a tutta la provincia, e oltre. Sale la febbre anche sul lago di Garda per il rombo dei motori delle 425 auto storiche in gara: soprattutto in Valtenesi, dove la Freccia Rossa passerà per la seconda volta consecutiva, e ancora di più a Padenghe, che ospiterà quest'anno il primo passaggio (di sempre) della “corsa più bella del mondo”. Festa grande, e che festa sia: per celebrare le auto in transito in paese è stata organizzata una vera Notte bianca, on air dalle 19 per le vie del centro storico.

Musica, aperitivi, negozi aperti: l'evento è il frutto della sinergia tra Comune, Pro Loco e commercianti. Tre i concerti dal vivo in programma: Rossella Nazionale in Piazza D'Annunzio, Alessia Notarangelo in Piazza Caduti, infine Jezzica Rabbit in Piazza Matteotti.

La Notte bianca di Padenghe

“Aperitivi, negozi aperti, voglia di divertirsi e di dare finalmente il via all'estate 2022 – il commento del sindaco Albino Zuliani e del consigliere Mauro Moretti – che in realtà è già iniziata alla grande con la mostra Streets Talk, con il torneo internazionale di calcio e lo street food di Eatinero. Ora è tempo della 1000 Miglia, che porterà la Valtenesi nel mondo, un motivo di grande soddisfazione”.

Tornando a Eatinero, ricordiamo che al Parco Vaso Rì si è celebrata la finale italiana degli European Street Food Awards, per il terzo anno consecutivo vinta dai toscani di Porcobrado, che rappresenteranno il cibo di strada italico alla finalissima europea di Monaco di Baviera. Numeri da record per la quarta apparizione di Eatinero a Padenghe: più di 10mila presenze in soli quattro giorni.

La 1000 Miglia in Valtenesi

Non solo Padenghe, ovviamente, per la 1000 Miglia in Valtenesi. Mercoledì pomeriggio le auto raggiungeranno prima Salò, poi intorno alle 14.45 cominceranno a raggiungere San Felice, per poi proseguire verso Manerba (per la prima volta sul lungolago) e ancora a Moniga, di fianco al suggestivo castello, e ancora Padenghe in direzione Desenzano, Sirmione e via verso il Mantovano per proseguire la prima tappa.