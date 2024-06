Venerdì 14 giugno, la notte Bianca a Padenghe sul Garda dà il via alla stagione turistica. Negozi del centro storico aperti, musica dal vivo e giochi per bambini. Sarà una serata all'insegna del divertimento, in attesa del passaggio della corsa più famosa del mondo, che avverrà sabato 15 giugno tra le 10.30 e le 15.30.