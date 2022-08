Collebeato: open day calcio femminile

E’ iniziata con un paio di bambine che, timidamente, hanno chiesto di partecipare agli allenamenti della squadra dei Primi Calci di Collebeato. E’ proseguita con un passaparola che ha portato la squadra dei Pulcini a schierare 5 bambine nel

torneo CSI 2021/2022, ottenendo un esaltante terzo posto, grazie ad un gruppo unito ed affiatato. Ed è finita, ma ci auguriamo sia solo l’inizio di una nuova avventura, con l’iscrizione della prima squadra femminile della Polisportiva al torneo FIGC 2022/2023.



La squadra, seguita da seguita da Alessandro Loda coadiuvato da Andrea Russo, accoglie bambine nate tra il 2013 ed il 2010 e si allenerà il martedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,30 presso l’Oratorio di Collebeato in Via Borghini. Se sei appassionata di questo sport e vuoi cimentarti in un vero allenamento, ti aspettiamo all’Open Day che si terrà sabato 17 settembre alle ore 16,00 in oratorio.



Ti troverai in un ambiente in cui sport e divertimento sono assicurati, ma anche amicizia e correttezza, per non dimenticare che l’obiettivo ultimo delle nostre iniziative è sempre la crescita sana e consapevole dei nostri ragazzi.



Per informazioni:



– tel 3405115415 responsabile settore giovanile Fabio Paletti