Brescia, "Natale con chi vuoi": esibizioni e concerti per tutti i gusti

A Brescia, domenica 19 dicembre sarà una giornata dedicata al “Natale con chi vuoi”, esibizioni e concerti per tutti i gusti.

In corso Zanardelli, alle 15, “Le sviolinate” di Marta Pistocchi, concerto-spettacolare a base di swing, balkan, blues, funky e brani originali comici per one woman orchestra. Alle 17 Enzo Paolo e i Turchi, una band versatile che proporrà repertorio natalizio.

Nelle tre piazze maggiori del centro storico il Silence Teatro proporrà “Come angeli nel cielo”, spettacolo teatrale itinerante in cui gli artisti, sotto forma di angeli, attraverseranno la città. Alle 15 saranno in piazza Vittoria, alle 16 in piazza della Loggia e, alle 17, in piazza Duomo.

In piazza bell’Italia, dalle 15, un babbo natale caricaturista regalerà a tutti un ritratto da lui creato. Infine, nelle vie del centro storico, nel corso del pomeriggio sarà possibile assistere alle esibizioni di trampolieri e zampognari.



Per tutta la giornata potrà essere utilizzato un solo biglietto valido su tutta la rete del TPL – metro e bus – dell’area urbana di Brescia per muoversi in sicurezza in città.