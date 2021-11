Brescia, tutti gli eventi di Natale 2021: programma completo

"Buon Natale Brescia": un progetto di musica diffusa e arte di strada per ravvivare la città e ritrovare lo Spirito del Natale. Brescia si trasforma in un jukebox natalizio e, attraverso brevi incursioni musicali e di arte da strada, sarà protagonista delle nostre domeniche di festa per tornare a condividere, seppur con le necessarie precauzioni, i momenti di festa che precedono il Natale.

Non mancheranno altresì le consuete occasioni di shopping grazie alle aperture straordinarie dei negozi e alle tradizionali mostre-mercato in programma.

– Dal 27 novembre al 6 gennaio

Luci sulla città

La città si accende. Piazze e vie verranno illuminate per dare avvio al lungo Tempo di Natale che ci accompagnerà fino al 6 gennaio.

– 5,8,12,19 dicembre

Tornano le giornate a biglietto unico valido su tutta la rete del TPL – metro e bus – dell’area urbana di Brescia per muoversi in sicurezza in città.

– Dal 4 dicembre al 6 gennaio

Fiorinsieme d'invenro

Il giardino d’inverno. Allestimenti scenografici a verde, in tre punti diversi del centro storico per colorare secondo lo “spirito natalizio” gli spazi-ambienti della nostra vita cittadina quotidiana.

• Portico Palazzo Loggia

• Cortile Palazzo Broletto

• Piazzetta Sant’Alessandro



– Domenica 4-5 dicembre

La strada winter – VII edizione (Festival dell’arte da strada)



4 dicembre

• Piazza Fabio Filzi (Borgo Trento), ore 16.00 Compagnia Madame Rebiné con Il giro della piazza (Francia/Italia)



5 dicembre

• Piazza Vescovado ore 15.00 Compagnia Michele Cafaggi con Bubble Risciò (Italia)

• Corso Zanardelli, ore 15.45 Compagnia Francesca Mari con Show a pois (Gran Bretagna)

• Corso Palestro, ore 16.30 Compagnia Rasid Nikalic con The Gipsy Marionettist (Romania)

• Piazzetta Pallata, ore 17.15 Compagnia Max Pederzoli/Madame Rebinè con Il Gran Grandinì (Italia)

• Piazza della Loggia ore 18.00 Compagnia Collettivo Clown con Clown Spaventati Panettieri (Italia)

– Dal 3-4-5 dicembre

JAZZ ON THE ROAD winter edition – DER MAST

• Serena Brancale 03 dicembre – ore 21.00

• Emanuele Cisi 04 dicembre – ore 21.00

• Stefano Zenni 05 dicembre – ore 11.00

• Don Byron & Aruan Ortiz duo 05 dicembre - ore 21.00

– Mercoledì 8 dicembre, sabato 11 e domenica 12 dicembre

MOSTRE MERCATO



Piazza Vittoria ore 09- 19

• L’HO FATTO TUTTO IO

Piazza Mercato ore 09-19

• CAMPAGNA AMICA

Spazio MO.CA (Via Moretto, 78) ore 10-20ù

• CHRISTMAS IS ALL AROUND - Mercato Creativo di Natale

– Mercoledi 8 dicembre

Natale in Musica



Musica da strada

• Piazzetta Tovini: Joel Rodrigues

• P.tta Sant’Alessandro: Rusty Brass Band

• Piazza Bell’Italia: Calabrixia Quintet

• Corso Palestro: Andrea Pini

Orario:

15.00-18.00



Centro storico - itinerante con esibizione delle 3 piazza principali

• Bandaradan - banda Itinerante

Orario:

15.00 Piazza Vittoria

16.00 Piazza Loggia

?17.00 Piazza Duomo



Pallata

• Associazione Festa della Musica

Esibizione di 2 band con un repertorio natalizio

Orario:

15.30 DJ Babbo Natale

?17.00 Valentina Soster



Piazza Vittoria

• Associazione Brescia Blues

Esibizione di 2 band con un repertorio a tema

Orario:

16.00 e 17.30

Piazza Mercato

• Beatrice Testa e Giacomo Piazza

• Christmas Band

Orari:

15.00 Beatrice Testa e Giacomo Piazza

16.30 Christmas Band



– Domenica 12 Dicembre

Natale con i tuoi (Animazione per Famiglie e bambini)



Corso Zanardelli

?Esibizione di gruppi e cori di bambini

• Un cuore di voci

• Orchestra – Scuola Media Carducci

• Scuola Media indirizzo musicale di Flero e Scuola primaria di Poncarale

Orari:

15.00 Scuola Media indirizzo musicale di Flero e Scuola primaria di Poncarale

16.00 Un cuore di voci

16.30 Orchestra Scuola Media indirizzo musicale Carducci



Piazza Vittoria

• Coro istituti Santa Maria degli Angeli e Musical-mente

• Scuola di musica Casazza

Orari:?

15.00 Coro istituti Santa Maria degli Angeli e Musical-mente

17.00 Scuola di musica Casazza



Piazza Bell’Italia

• Abibook - Letture animate e tema natalizio di brani tratti da una bibliografia selezionata sul Natale

Orari:

16.00 Storie di Natale



Corso Magenta/Cavour

• Il Carretto di Natale

Due personaggi percorrono le vie del paese, interagendo con le persone cha passano, con il loro carretto che diffonde musica natalizia carico di sorprese musicali e volanti.



Piazza Paolo VI

• La Slitta di Babbo Natale

Una slitta coni Babbo Natale itinerante porta per piccoli tratti, fino a 6 bambini



– Domenica 19 Dicembre

Natale con chi vuoi



Corso Zanardelli

• Marta Pistocchi – Le sviolinate

Un concerto-spettacolare a base di swing, balkan, blues, funky e brani originali comici per one woman orchestra

• Enzo Paolo e i Turchi

Band versatile con 7 componenti con repertorio natalizio

Orari:

15.00 Marta Pistocchi

17.00 Enzo Paolo e i Turchi

Centro storico - itinerante con esibizione delle 3 piazza principali

• Silence Teatro – Come gli Angeli nel cielo?Spettacolo teatrale itinerante dove gli artisti, sotto forma di angeli, attraversano la città proponendo uno spettacolo nel vivo del centro storico.

Orari:?

15.00 Piazza Vittoria

16.00 Piazza Loggia

17.00 Piazza Duomo



Centro storico - itinerante

• Babbo Natale più alto del mondo

Trampolieri itineranti

Orari: 16.00 – 18.00

Piazza Bell’Italia

• Le Caricature di Babbo Natale

Un Babbo Natale caricaturista regalerà a tutti un ritratto da lui creato.

Orario: dalle 15.00



Centro storico - itinerante

• Gli Zampognari

Orari: 15.30-17.30

– Giovedì 23 dicembre

Notte magica. Musica sacra e popolare dell’Avvento



Spazio MO.CA Live

• Concerto per organo e due cornamuse (Guido Minelli, Ivo Beffa, Angelo Arici)

Orario: 20.45

Teatro Santa Giulia (via Quinta, n. 4 – Villaggio Prealpino, Brescia)

• Concerto di Natale con l’ Orchestra “Musical-mente”, Coro Bimbi dell’Istituto S.Maria degli Angeli, Coro Kick Start, Soul Musical-mente Sisters

Orario: 21.00

Il Buon Natale di Brescia è speciale anche grazie a:

lL REGALO DEI MUSEI

Dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 i Musei Civici aprono le porte gratuitamente ai residenti e/o nati nel Comune di Brescia per festeggiare insieme il Natale.

Inoltre il giorno di Natale, 25 dicembre, apertura straordinaria della Pinacoteca dalle 16:00 alle 20:00

LA MUSICA AL TEATRO GRANDE

Martedì 21 dicembre, ore 20, Teatro Grande, Sala Grande

Concerto di Natale, con le Settimane Barocche

Info e biglietti: www.settimanebarocche.com