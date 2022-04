Rodengo Saiano: mostra "Women: un Mondo in Cambiamento"

Da venerdì 1 aprile a domenica 19 giugno presso lo spazio espositivo del Franciacorta Village a Rodengo Saiano si terrà la mostra fotografica di National Geographic “Women: un Mondo in Cambiamento”.

Inaugurata venerdì 1 aprile in contemporanea nei cinque centri dello shopping del gruppo Land of Fashion, l’iniziativa rappresenta un viaggio nelle storie ispiratrici, commoventi e straordinarie di donne che hanno superato limiti e avversità, tracciando nuove strade per sé stesse e per gli altri.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito.