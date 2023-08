Da Van Dyck a De Chirico, la mostra a Desenzano

Inaugurata il 12 agosto a Desenzano del Garda la doppia esposizione dal titolo “1600: l'epoca di Van Dyck / 1900: il viaggio da De Chirico”, organizzata dall'assessorato alla Cultura e prodotta da MV Arte, curata da Pietro Quattriglia Venneri e Matteo Vanzan con interventi a catalogo di Francesco Boni e Michele Ciolino. Allestita in castello, l'esposizione è strutturata in due sezioni distinte ma collegate fra loro, articolate nei due piani della sede espositiva: la prima sezione è dedicata alla opere del Seicento nazionale e internazionale, mentre la seconda ospiterà le ricerche pittoriche relative ai primi 40 anni del Novecento italiano, in un excursus complessivo di 50 opere.

La mostra

Fil rouge della mostra sarà la riflessione sulla pittura del Realismo nata nel Seicento con la stagione barocca e delle sue conseguenze dirette sulla pittura dell'epoca per arrivare alle porte del Novecento quando la realtà, sondata da Giorgio de Chirico, sarà filtrata con l'introspezione dell'inconscio. De Chirico, grazie alla sua pittura di matrice classicista, diventa un punto di congiunzione tra le due epoche teorizzando una Metafisica che influenzerà la nascita del Surrealismo e, assieme a Francis Bacon, del Realismo esistenziale; allo stesso tempo Giorgio de Chirico sarà fondamentale per un Ritorno all'ordine che darà vita al Realismo Magico e alla Nuova Oggettività tedesca.

Informazioni

La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 8 ottobre, visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.30. I biglietti:

Intero € 10,00 - Ridotto € 8,00 per under 18, over 65 e gruppi di visitatori di almeno15 persone

Ingresso a € 5,00 per residenti, scolaresche (alunni + insegnanti; n.1 ingresso gratuito per gli insegnanti ogni 15 alunni) e gruppi di visite guidate (+ € 3,00 per visita guidata)

Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni, disabili con 1 accompagnatore, accompagnatori di gruppi (1 gratuità ogni 15 visitatori paganti)

Visita guidata su prenotazione al costo di 3 euro a persona + biglietto d’ingresso (gruppo minimo di 20 persone) / Prenotazioni: mv-arte@libero.it