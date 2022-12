Valle di Sarezzo: presepe vivente

È in arrivo la 25esima edizione del presepe vivente "Valle di Sarezzo". L'appuntamento è in programma il 24 dicembre (edizione serale dalle 17 alle 20), il 26 dicembre e il 6 gennaio (dalle 14 alle 17). Entrata gratuita e servizio bus navetta, ogni 15 minuti, dal parcheggio dell'Istituto "La Pira" di via Verdi. Sarà presente uno stand gastronomico con pane e salamina e vin brûlé.