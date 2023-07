Toscolano Maderno: Valli art lab

Orario non disponibile

Programma



14.08 • lunedì • apertura • opening • ore 19

whirl&deliver - music band

DJ monika?luse



15.08 • martedì • evento • ore 16

Meditation walk - Elena Kaufmann

performance Stephanie Müller & Klaus Erika Dietl (feat. paula & hias)



18.08 • venerdi • evento • ore 19

Performance - Janna Jirkova: "Hair is everywhere“

Mathias Reitz Zausinger: Lecture performance



19.08 • sabato • evento • ore 16

Mario Högemann “I’m so excited, I just can’t hide it”



25.08 • venerdì • evento • ore 16

Performance - Sounds: Stephanie Müller, Klaus Erika Dietl, Andrea Lesjak



26.08 • sabato • cerimonia di chiusura • finissage • ore 19

Soundperformance: Lina Zylla

Jam: Stephanie Müller, Klaus Erika Dietl, Andrea Lesjak, Lina Zylla





Artisti coinvolti: Ball Uli, Dietl Klaus Erika, Foglio Irene, Högemann Mario, Jirkova Janna, Kaufmann Elena, Kummer Simon, Lesjak Andrea, Müller Stephanie aka Rag*Treasure, Nöthe Florian, Pasini Marcello, Reitz Zausinger Mathias, Stadler Matthias aka TamTam, whirl&deliver, Zylla Lina