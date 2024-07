La nuova mostra di Tiziana Zini a Moniga del Garda

Continua fino a lunedì 22 luglio la mostra personale di Tiziana Zini, allestita anche quest'anno nella Sala polifunzionale del municipio di Moniga, in piazza San Martino. L'esposizione di Zini, artista originaria di Bergamo ma da tempo residente proprio a Moniga, è un appuntamento ormai tradizionale dell'estate gardesana: è aperta e visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22, ingresso sempre libero.

Da una parte l'ambiente, dall'altra le bellezze del lago, e ancora il sostegno alle donne: sono questi i temi affrontati dalle opere pittoriche di Tiziana Zini, considerata una delle esponenti più interessanti tra gli artisti a “chilometro zero” del basso lago. Tutti i quadri in esposizione sono anche in vendita. Altre sue opere sono esposte, in contemporanea alla mostra di Moniga, in una collettiva in corso alla galleria d'arte Art Time di Udine.