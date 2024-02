Saṃsāra: all’Osteria Finil del Pret la personale fotografica di Mario Rosini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’Osteria Finil del Pret di Comezzano Cizzago (BS), dopo il successo del progetto benefico Le Dive in occasione del decimo anniversario dall’apertura, ospita presso le sale della cascina di via Montello, n. 9, la mostra fotografica Saṃsāra di Mario Rosini, bresciano, professionista della fotografia commerciale e pubblicitaria.

Mario nasce nel 1987 e si avvicina alla fotografia a vent’anni, quasi per caso. Nel 2010 incontra Roberto Dotti, premio UNESCO della fotografia, di cui sarà assistente per diversi anni. Intraprende presto la strada del reportage in occasione dei numerosi viaggi in India, a New York e in tutta l’Europa, senza trascurare la dedizione per la realtà locale, anche attraverso la pubblicazione dei libri La Democrazia in Economia e Brixiamundi.

Membro della Free Lance International Press di Roma dal 2012, fonda nel 2020 2nd floor Apartment, studio fotografico specializzato in fotografia di ritratto e campagne pubblicitarie. Parallelamente all’attività commerciale, porta avanti progetti personali di reportage e fotografia fineart. Saṃsāra racconta di come in India vita e morte si mischiano nel quotidiano più che in qualsiasi altro luogo, riempiono le strade e gli occhi di chi le abita. Si muovono tra la folla, impercettibili ma presenti: le percepisci nel rumore assordante delle strade di Calcutta o tra i villaggi polverosi del Rajasthan. Proprio qui, dove ti si mostrano così prepotentemente, capisci che vita e morte non sono nemiche, bensì sorelle che si tengono per mano, in un cerchio dentro al quale puoi ballare, finché non giunge il momento di fermarsi.