Salò: "Apple's souls catch diversity" di Milena Bini

L'artista bresciana Milena Bini ha scelto la mela come simbolo dell'unicità di ognuno di noi. Una mela non vale l'altra, ognuna ha caratteristiche diverse che la distinguono nel suo presentarsi al mondo. Che sia la taglia, il colore, la morbidezza delle linee o la grinta delle borchie, c'è una mela per tutti! E se ci piace questa varietà, altrettanto possiamo apprezzare ciò che rende ognuno di noi incomparabile e irripetibile.



Per Milena Bini sono spesso quelli che noi consideriamo difetti, e che passiamo la vita a cercare di nascondere, che ci caratterizzano e che raccontano di noi una storia che non può essere di nessun altro. L'accettazione di sé sta alla base di questo progetto artistico che Bini porta avanti dal 2016.



Ogni mela è per lei occasione di approfondimento, di ricerca, di sperimentazione: è la dedizione stessa che dimostra in questo percorso, l'amore per i dettagli e per le scoperte in corso d'opera che dimostra quanto questa artista riesca a trovare un mondo di poesia in ogni frutto. La purezza del suo approccio è perfettamente trasmessa dalle sculture che realizza, che colpiscono immediatamente e restano indimenticabili. Nessun filtro, Milena e le sue mele comunicano in modo diretto con una parte gioiosa e giocosa di noi, che ci aiuta a riscoprire.