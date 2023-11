Salò: Noir, rassegna di grafica contemporanea

Nasce Noir. Rassegna di grafica contemporanea, a cura di Anna Lisa Ghirardi. La prima edizione, dal titolo 7 ad Alda Merini, è un omaggio a una tra le maggiori voci poetiche del Novecento. Una mostra, allestita in due sedi espositive, è accompagnata dalla pubblicazione di due poesie inedite della Poetessa arricchite da sette incisioni ispirate ai suoi versi. Sabato 18 novembre presso Arte41 Studio d’arte | Galleria a Salò inaugura la prima edizione di Noir. Rassegna di grafica contemporanea, a cura di Anna Lisa Ghirardi. Sette artisti visivi omaggiano con le loro incisioni le poesie inedite di Alda Merini.



Per l’occasione è stato realizzato un prezioso libretto Edizioni l’Obliquo, raffinata casa editrice bresciana. Le copie, a tiratura limitata, contengono le due poesie inedite di Alda Merini e tutte le riproduzioni delle incisioni ad esse dedicate. Settanta copie sono state impreziosite con un’incisione, stampata a mano con torchio calcografico, di uno dei sette artisti in catalogo (la tiratura di ogni lastra è di dieci esemplari numerati). L’esposizione delle sette incisioni si unisce ad una mostra, nelle due gallerie, che presenta il lavoro grafico, nello specifico di incisione, dei sette artisti coinvolti.



L’iniziativa è promossa da Arte41, uno spazio polifunzionale aperto nella cittadina salodiana nel 2021 come studio, galleria d’arte contemporanea e concept store. Artequarantuno è nato dalla realizzazione del sogno di due amiche, Marcella Menichetti e Loredana Gares, che hanno unito le loro esperienze e competenze. Un concept che nell’anno corrente si è ampliato con l’apertura di una seconda galleria, grazie alla partnership di Fiorenzo Bellina, flower designer e fondatore della Scuola internazionale di Arte Floreale Fiorenzobellina Lab.



Dopo il progetto InTessere, che ha visto nel corso del 2022 il susseguirsi di incontri culturali ed esposizioni (tra cui le mostre dedicate a Nino Lupica, Elena Monzo e Luiss Perlanera, Massimo Levati), Arte41 ha deciso di dar vita ad una Rassegna di grafica contemporanea. La passione per la grafica, unita a quella della poesia, si è così concretizzata in una nuova sfida artistica. La passione per la poesia è in particolar modo legata a Marcella Menichetti, la quale nel 2000 conosce Alda Merini. Menichetti scrive:

<<[…] Ho scoperto Alda Merini nel 2000, quando collaboravo con l’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como. Dapprima ho divorato tutti i suoi libri e poi ho deciso, grazie al supporto dell’allora Direttore Nino Lupica, di conoscerla […]. Sorpresa mi ha interrogato sul motivo della mia presenza. Le ho svelato, data la mia passione per la poesia, che la motivazione che lì mi aveva condotto era il desidero di conoscere un vero poeta. La sua risposta è stata una poesia che ha improvvisato per me: “[...] io ti consiglio: lascia la cavalla irruenza della memoria e cammina sul piano […]". Questo verso è diventato il mio mantra. Siamo tornati altre volte, abbiamo bevuto il caffè nel noto bar Charlie, goduto dei suoi insegnamenti e trascorso ore felici nella sua casa. In quelle giornate di chiacchiere ho raccolto fotografie, filmati e liriche. Ho il ricordo dei numeri di telefono scritti sulle pareti, delle risate gentili e della sua voce sussurrata e gridata. Le sue parole sono entrate in me; quel seme ha generato poesia e una coscienza diversa dell’umanità vista attraverso i suoi occhi. A tratti cinica e crudele, a tratti benevola e sognante. È rimasto il racconto di una vita intrappolata fra quattro mura e un’eco di sentimenti lontani che ancora riecheggia.>>

In questi incontri Alda Merini dona a Marcella Menichetti e Nino Lupica alcune sue poesie. Un dono generoso per chi, come lei, sapeva parlare solo con versi. La sua poesia giunge senza freni, dentro, potente. Per la prima edizione della Rassegna di grafica contemporanea sette artisti visivi rileggono i versi di Alda Merini, li plasmano, donando nuove cromie, nuovi timbri. L’immagine, come la parola, è pensiero che può trasportare in luoghi che non abitano limite. Oltre le sbarre, oltre le paure, oltre il tempo, l’arte vive.