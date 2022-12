Roncadelle: Giacomo Ceruti e “Brescia-Bergamo capitale della cultura 2023” protagonisti di arte al centro

L’installazione di engagement multimediale di arte al centro dedicata a “Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento” sarà esposta in una delle gallerie principali del Centro Commerciale Elnos Shopping fino al 15 gennaio 2023. Chi visiterà l’installazione riceverà anche una apposita cartolina che darà diritto ad uno sconto 5 euro sull’acquisto della Card Grandi Mostre 2023 di Fondazione Brescia Musei.



Fondazione Brescia Musei torna, infatti, protagonista di arte al centro, la struttura di engagement multimediale allestita in una delle gallerie principali del Centro Commerciale Elnos Shopping, con la prima grande mostra di “Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023”.

“Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento” verrà allestita al Museo di Santa Giulia dal 14 febbraio al 28 maggio 2023 e verrà promossa all’interno di Elnos Shopping tramite contenuti multimediali realizzati appositamente per l’installazione di Arte al centro



Ospitata al Museo di Santa Giulia, come progetto di Pinacoteca Tosio Martinengo, la grande monografica per Giacomo Ceruti: Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento, a cura di Roberta D’Adda, Francesco Frangi e Alessandro Morandotti, con prestiti eccezionali da Parigi, Vienna, Madrid, Göteborg e da numerose collezioni pubbliche e private italiane, metterà in luce da un lato il radicamento di Giacomo Ceruti entro l’avventura della ‘pittura della realtà’ in Lombardia, dall’altro il respiro internazionale del suo percorso. La mostra, infatti, grazie a un’eccezionale coproduzione con il Getty Center, sarà protagonista a Los Angeles dal 18 luglio.