Elnòs Shopping di Roncadelle: Geronimo Stilton Live Experience

All'Elnòs Shopping Center di Roncadelle si viaggia nel tempo insieme a Geronimo Stilton: dal 16 settembre al 6 novembre 2022, il centro apre le porte alla "Geronimo Stilton Live Experience", un'installazione immersiva e interattiva che renderà i visitatori protagonisti di un viaggio alla scoperta della preistoria e dello spazio, grazie alle moderne tecnologie di Virtual e Augmented Reality, accompagnati dal famoso topo giornalista Geronimo Stilton.

Lo spazio eventi del centro accoglie i visitatori all’interno di una foresta preistorica nella quale troneggia la spettacolare statua di un dinosauro a dimensione reale. Con il supporto di tecnologie di ultima generazione, i partecipanti possono vivere un’esperienza divertente ed educativa, in un setting spettacolare a tema dinosauri.

I visitatori, grazie a un iPad e alla Realtà Aumentata, attraversano il portale del tempo e vengono trasportati nell’Era del Cretaceo, per aiutare Geronimo Stilton a realizzare un foto reporting per l’Eco del Roditore. Il percorso è ispirato ad uno dei libri più amati di Geronimo Stilton: Viaggio nel tempo, Missione Dinosauri”, che invita i giovani lettori vivere avventure “stratopiche” in epoche lontane.

A missione compiuta, Geronimo Stilton accompagna i piccoli esploratori nel XX secolo, quando l’uomo mise piede per la prima volta sulla Luna, per far provare loro l’emozione di questo evento straordinario. Con la Realtà Virtuale, i visitatori possono partecipare a un viaggio spaziale e vivere in prima persona l’Allunaggio, dalla rampa di lancio fino all’atterraggio, insieme al celebre astronauta Neil Armstrong che il 21 luglio 1969 fece la prima passeggiata sul nostro satellite.

Dopo aver concluso entrambe le esperienze nello stratopico mondo di Geronimo Stilton, i partecipanti riceveranno il diploma da Ranger del Tempo.