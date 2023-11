Roncadelle: a Elnòs la mostra "Animalmente"

Alle 19.00 di venerdì 1 dicembre Elnos Shopping ospiterà l’inaugurazione di "Animalmente", la mostra fotografica curata dalla sezione bresciana di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali). Durante l’inaugurazione, alla quale sarà presente il Commissario di sezione Paola Viviani, verranno presentati il calendario e il book fotografico realizzati in occasione del progetto nato durante il difficile periodo del Covid-19 e sviluppato insieme alla fotografa professionista Silvia Conti.

Gli scatti, che resteranno in esposizione per tutto il weekend fino a domenica 3 dicembre, ritraggono alcuni degli animali recuperati da Enpa Brescia negli ultimi mesi, e hanno l’obiettivo di raccontare il legame e l’entusiasmo messi in campo quotidianamente dai volontari dell’associazione. Nelle fotografie esposte emerge l’essenza di cosa significa essere volontari: mettersi a disposizione per far fronte alle difficoltà ed alle ingiustizie, lottare per tutelare e proteggere chi non ha voce, curare in forma disinteressata e altruistica ed il giorno dopo ricominciare.