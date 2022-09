Roncadelle: PLAsticNET al Centro Commerciale Rondinelle

Fino a Lunedì 10 Ottobre, il Centro Commerciale Rondinelle ospita nella propria Galleria l’evento “PLAsticNET” – Scegli il Pianeta”, nato grazie all’importante ed esclusiva partnership con National Geographic e Plastic Free.

Nella galleria commerciale, sarà allestita la mostra “Planet or Plastic?", parte integrante dell'omonima campagna internazionale lanciata da National Geographic. Saranno esposte immagini di denuncia verso la vera emergenza ambientale causata dalle plastiche monouso e/o abbandonate; un percorso fotografico sviluppato in otto temi, dalla quantità di plastica prodotta nel mondo all’impatto sull’ambiente e sulla catena alimentare, dal riuso all’educazione individuale e collettiva. Oltre agli scatti di grandi reporter di National Geographic, è esposto l'originale lavoro artistico della fotografa britannica Mandy Barker, che ha raccolto rifiuti di plastica dalle diverse spiagge del mondo, per un progetto fotografico di eccezionale valore estetico ed impatto emotivo.

L’iniziativa è rivolta a tutti, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e alle loro famiglie, nonché agli studenti del territorio, mirando ad un’opera di sensibilizzazione su importanti tematiche ambientali.

Gli istituti scolastici del territorio bresciano, invitati a visitare la mostra per comprendere fino in fondo la criticità dei problemi ambientali che affliggono la Terra e le specie viventi, hanno risposto con entusiasmo e partecipazione all’iniziativa. Durante il periodo della mostra, saranno accompagnati attraverso un percorso fra immagini e contenuti profondamente evocativi ed esaustivi circa 400 studenti provenienti da: Scuola Secondaria di I grado Giovanni Paolo II, Istituto Comprensivo Santa Maria di Nazareth, Scuola Secondaria di I grado Santa Dorotea, CFP Educo, Scuola Secondaria di II grado Francesco Baracca.

Fino al 10/10/2022 si svolge inoltre il green contest on line - collegato alla mostra - “Green & Win con PLAsticNET”, al quale possono partecipare tutti i soggetti maggiorenni: domande semplici e divertenti su tematiche ambientali a cui rispondere, per aggiudicarsi monopattini elettrici, borracce termiche, shopper, cappellini e T-shirt.