Pisogne: al Mirad'Or le opere di Daniel Buren

Mirad'Or è il nuovo contenitore di cultura realizzato sulle acque del Lago d'Iseo dal Comune di Pisogne su un’idea di Gigi Barcella e progetto di Mauro Piantelli, la cui direzione artistica è affidata a Massimo Minini. Un luogo in cui accogliere e condividere il contemporaneo dentro uno spazio che sia in continuo dialogo con il paesaggio in cui è immerso e che inquadra.

Il Mirad'Or inaugura con una presenza eccezionale, quella di Daniel Buren, artista di fama internazionale, invitato da Massimo Minini a esporre le sue opere Fibres optiques.

I quattro grandi corpi luminosi sono visibili di giorno e di notte, fruibili dall’esterno e, per una migliore percezione, preferibilmente da lontano, anche a grandi distanze, come la riva opposta del lago.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...