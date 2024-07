Pisogne: al Mirad’or l’arte dell’artista Bruno Zoppetti

Dal 6 luglio al 4 agosto al Museo Mirad’Or e alla Chiesa di Santa Maria della Neve di Pisogne sul Lago d’Iseo si può visitare la mostra ‘Corrispondenze” di Bruno Zoppetti, a cura di Marco Albertario, direttore dell’Accademia Tadini di Lovere.

L’evento espositivo propone il percorso di Bruno Zoppetti, artista bergamasco apprezzato a livello europeo per le sue opere informali e figurative, a 40 anni dalla sua prima personale, tenutasi nell’agosto del 1984.

In “Corrispondenze” Bruno Zoppetti imposta un dialogo con la pittura di Romanino attraverso una composizione, Crocifissione dipinta su una tela di grandi dimensioni, esposta in Santa Maria della Neve, in dialogo con gli affreschi cinquecenteschi.

Due gli elementi comuni: la fase preparatoria e di studio che attraverso l’elaborazione di bozzetti e di un cartone porta l’artista ad una progressiva messa a fuoco del tema, e l’importanza del gesto pittorico che si serve del colore come veicolo per comunicare l’emozione. Quest’ultimo aspetto è sviluppato nel gruppo di tele realizzate a Milano nella seconda metà degli anni ‘90 e mai esposte prima in Italia. I quadri sono un diario interiore potentemente evocativo che interpella lo spettatore, invitandolo a riflettere sul concetto di “limite”. Un limite inteso non come conclusione ma come confine, suggerendo la possibilità di “andare oltre” e di dare la propria interpretazione.



La mostra fa parte di un progetto artistico promosso dal Comune di Pisogne con la supervisione e il coordinamento di Flaminio Gualdoni e Marco Lagorio, che ha l’obiettivo di far diventare Pisogne un centro d’arte di richiamo internazionale.

“Vogliamo valorizzare i nostri meravigliosi spazi culturali e dare una nuova offerta ai cittadini e ai visitatori di Pisogne - spiega il sindaco Federico Laini -. Turismo vuol dire anche ricerca di arricchimento e non è un caso che il turismo culturale sia sempre più in crescita. Il Mirad’Or e la Chiesa di Santa Maria della Neve possono diventare una delle destinazioni della nostra offerta turistica e le mostre d’arte un ulteriore elemento di richiamo che incoraggia le persone a fermarsi”.



La mostra è visitabile: al Mirad’Or il venerdì dalle 18 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22 alla Chiesa di Santa Maria della Neve tutti i giorni inclusi i festivi dalle 10 alle 18.