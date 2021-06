Brescia: "La velocità della luce", mostra di Pierluigi Fresia

La Galleria dell'Incisione partecipa al Brescia Photo Festival con una mostra di Pierluigi Fresia (Asti, 1962) "Pierluigi Fresia, la velocità della luce" curata da Elio Grazioli.



Pierluigi Fresia vive e lavora nel Torinese. Sempre riconducile al concettuale, la sua ricerca ha impiegato diversi media: la pittura, e successivamente il video e la fotografia (talvolta in chiave multimediale), includendo spesso l’uso della parola. Ha avuto numerose mostre personali, tra le altre a Torino alla Galleria Martano, Milano alla Galleria Milano, Genova alla Vision QuesT 4rosso, a Bologna alla Galleria Studio G7.



Opere di Pierluigi Fresia sono state presentate in diverse fiere internazionali d’arte contemporanea: ARCO di Madrid, Artissima a Torino, ArteFiera di Bologna, ArtVerona, MIA e Miart a Milano, Fotografia Europea (2010 e 2015) a Reggio Emilia, Photo Biennale Daegu (Corea); inoltre sue opere sono state esposte in diverse mostre collettive e personali in spazi istituzionali pubblici e in gallerie private altre fanno parte di diverse collezioni d’arte contemporanea sia private che di fondazioni e musei, tra gli altri il MART di Rovereto, la GAM di Torino, il MET di New York.

Gallery











Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...