Paitone: in mostra le opere realizzate con i mattoncini Lego

Prima edizione dell’esposizione delle opere realizzate con i mattoncini Lego. L’appuntamento con Mattoncini in palestra comunale è per sabato 18 (dalle 9 alle 19) e domenica 19 giugno (dalle 9 alle 19). Ingresso libero.



Sarà possibile ammirare le costruzioni più estese e ci saranno tavoli dove i bambini potranno mettersi in gioco e creare a loro volta le loro opere. C’è anche un piccolo spazio con Lego Duplo per i bambini più piccoli.



E' prevista anche la vendita dei mattoncini Lego per poter completare le proprie collezioni. Infatti sono acquistabili pezzi sfusi e scatole intere.