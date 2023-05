Brescia: Notte Europea dei Musei

Sabato 13 maggio 2023 torna la Notte Europea dei Musei, iniziativa che prevede l’apertura serale di alcuni luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa, ideata dal Ministero della Cultura francese, e patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, prevede l’apertura di oltre 4 mila musei in giro per l’Europa.

Dal 2005 la Notte Europea dei Musei coinvolge contemporaneamente i musei di tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione. Si svolge il sabato sera più vicino all’International Museum Day (ICOM) del 18 maggio, a cui si connette anche dal punto di vista concettuale e costituisce un momento di festa e di apertura, in cui i musei offrono un’apertura straordinaria serale con una simbolica tariffa di accesso.

Fondazione Brescia Musei partecipa con entusiasmo all’iniziativa, unendosi alla rete dei Musei italiani statali con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile il patrimonio e le collezioni bresciane.

Per organizzare la propria visita

MUSEI Il Museo di Santa Giulia e la Pinacoteca Tosio Martinengo apriranno in via eccezionale sabato 13 maggio dalle ore 18:30 alle 22:00 (ultimo ingresso 21:15). Durante l’apertura serale, le collezioni e gli spazi museali saranno accessibili alla tariffa simbolica di 1 euro.

MOSTRE In occasione della Notte Europea dei Musei anche le due grandi mostre del Museo di Santa Giulia saranno aperte in via eccezionale fino alle ore 22:00 (ultimo ingresso 21:15). Per conoscere le modalità di acquisto dei biglietti e le tariffe è possibile visitare la pagina mostra dedicata di Miseria&Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento e Vittorio Sella, Martín Chambi, Ansel Adams, Axel Hütte. Luce della Montagna.



VISITE SPECIALI Si propongono due visite guidate alle mostre che saranno, per l’occasione, arricchite da poetiche ed emozionanti letture che aiuteranno i visitatori a calarsi nell’atmosfera evocata dalle opere esposte.

LUCE DELLA MONTAGNA

Visita guidata alla mostra arricchita da letture, ore 20.00

La visita permette di immergersi nella poesia della montagna, scoprendo paesaggi, forme, luci e volti immortalati da grandi fotografi del ‘900. Le immagini più iconiche di Martin Chambi, Vittorio Sella e Ansel Adams saranno le protagoniste del percorso che si concluderà con l’osservazione e la conoscenza degli scatti realizzati dal fotografo tedesco Axel Hütte dedicati alle Alpi bresciane.

Costo: 12 €

MISERIA E NOBILTÀ. GIACOMO CERUTI NELL’EUROPA DEL

SETTECENTO

Visita guidata alla mostra arricchita da letture, ore 20.00

A 36 anni dall’ultima grande mostra dedicata al pittore milanese, una grande retrospettiva permette di rileggere la produzione di Ceruti attraverso lo sguardo scaturito dai nuovi studi. Un appuntamento imperdibile per scoprire la genialità di uno dei maggiori artisti del Settecento lombardo.

Costo: 15 €

Prenotazione obbligatoria:

CUP 030.297783-834 cup@bresciamusei.com