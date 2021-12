Mostre e musei gratis, a Brescia un bellissimo regalo di Natale

Orario non disponibile

Dal 25/12/2021 al 02/01/2022

Un gradito regalo di Natale della fondazione Brescia Musei. Il giorno di Natale saranno aperti in via straordinaria e gratuita, dalle 16 alle 20, la Pinacoteca Tosio Martinengo e, al Museo di Santa Giulia, le mostre "Il senso del nuovo. Lattanzio Gambara pittore manierista" e "La Cina non e? vicina. Badiucao – opere di un artista dissidente".

Dal 27 dicembre al 2 gennaio tutti i Musei Civici e la mostra di Lattanzio Gambara saranno visitabili gratuitamente, per tutti i nati e/o residenti nel Comune di Brescia.