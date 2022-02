Muscoline: visita guidata alla mostra "Tiziano e l'immagine della donna nel cinquecento veneziano"

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Muscoline

La commissione cultura del Comune di Muscoline in occasione della festa della donna propone la visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Reale “Tiziano e l’immagine della donna nel cinquecento Veneziano” per domenica 13 marzo.

Partenza alle ore 8.30 e rientro da Milano dalle ore 17.00. Il costo a persona è di € 25,00 e comprende viaggio andata e ritorno in autobus, ingresso con guida alla mostra.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 7 marzo 2022 rivolgendosi all’ufficio segreteria del Comune, Sig. ra Daniela al n.ro 0365/379563.