Muscoline: gita al museo egizio

L'Assessore alla cultura del Comune di Muscoline organizza per domenica 3 dicembre 2023 la visita guidata al Museo Egizio di Torino e alla Mostra "Hayez - l'officina del poeta romantico". Il programma prevede partenza da Muscoline alle ore 7.00.

La quota di partecipazione è di 75 euro per i residenti e 80 euri per i non residenti e comprende, trasporto, ingresso e visita con guida al Museo Egizio e alla mostra, pranzo con prodotti tipici.

Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il 13/11/2023 (salvo esaurimento posti) presso l'ufficio segreteria del Comune di Muscoline - Sig.ra Daniela Bresciani - Tel.0365/379563