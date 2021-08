Tiziana Zini in mostra a Moniga del Garda

Orario non disponibile

Ultimi giorni a Moniga del Garda per visitare la mostra personale di Tiziana Zini, artista a chilometro zero (abita proprio a Moniga): l'esposizione è allestita nella sala polifunzionale del municipio e lo sarà fino a lunedì 23 agosto. Di seguito un commento a cura di Mariateresa Martini.

Tiziana Zini a Moniga: la recensione

Tiziana Zini torna in mostra a Moniga (nella foto l'esposizione dello scorso anno, ndr), dopo l'inquieto periodo di chiusure da Covid-19. In questo periodo ha lavorato e riflettuto: ora ci propone un'alleanza tra i bambini e gli animali delle foresta, e delle profondità marine, come augurio che le future generazioni raggiungano una realtà più armoniosa.

Nei paesaggi emergono, come in un sogno, barche e gabbiani, le immagini di fari, bungalow, fanali sembrano evaporare, affiorano tra le acque lacustri, senza spazialità predeterminata, c'è un persistente candore suffuso. Una lieve speranza è confermata dalla farfalla che vola sui soffioni.

Le figure femminili, a piedi scalzi, riflettono: sembrano pronte a spiccare un volo, poi si fermano per un abbraccio. Tiziana si dedica anche alla decorazioni di ninnoli, propone ciondoli, orecchini e ancora graziose bottiglie d'olio per lo sponsor Frantoio Manestrini di Soiano.

La seconda mostra a chilometro zero

La mostra di Tiziana Zini segue di pochi giorni la personale di Barbara Castagnetti, anche lei artista monighese: una raccolta di riflessioni e diverse emozioni vissute durante la pandemia, ed espresse ad esempio negli Angeli che lottano con i malati nello sforzo di superare il Covid, un mazzo di gladioli legati dal nastro del lutto, una maternità agitata che cerca di trattenere con energia i figli, nel periodo della quarantena.

