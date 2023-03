"Melissa. Forme di intelligenza vegetale" al Museo di Scienze Naturali

"Melissa. Forme di intelligenza vegetale": apre venerdì 31 marzo la mostra fotografica "nell'universo e nel metaverso" al Museo di Scienze Nautrali di Brescia (Via Ozanam 4), inserita nell'ambito della sesta edizione del Brescia Photo Festival. Il percorso espositivo presenta una serie di scatti realizzati dagli studenti del corso di Fotografia dell'Accademia di Belle Arti Laba, coordinato da Giovanna Magri, in collaborazione con la facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Brescia: arte e scienza si fondono in un progetto che, per la prima volta, sarà fruibile anche virtualmente nel metaverso concepito e architettato dal gruppo di Studio e sviluppo dei docenti Laba, con la supervisione del direttore artistico Marco Senaldi.

L'opening (a ingresso libero) è fissato per le 17.30: l'esperienza fotografica, con visori 3D, sarà accompagnata dalla live performance dei Torino Unlimited Noise, trio che supera i confini fondendo techno e jazz, elettronica e progressioni armoniche. La mostra sarà poi aperta fino al 6 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.45 e dalle 14 alle 17, sabato 15 aprile e sabato 6 maggio dalle 15 alle 18.

Il concept della mostra

Fin dai tempi più remoti l’uomo ha avviato una confidenza col mondo vegetale che lo ha portato ad approfondire la conoscenza delle piante e delle loro innumerevoli proprietà alimentari, curative, e in qualche caso psicotrope. Oggi, in un’era ipertecnologica, ci si rende sempre più conto che questo immenso archivio di arcaiche conoscenze è più prezioso che mai. Da questa consapevolezza è nato il progetto “Piante per il cervello”, che unisce arte e scienza nella inedita collaborazione tra il corso di laurea in Farmacia dell’Università di Brescia, e la Scuola di fotografia dell’Accademia Laba. Il progetto si propone, attraverso il processo creativo, di mostrare come le piante, con le loro proprietà e i loro principi attivi, possano esercitare un’influenza sul nostro sistema nervoso centrale. In questo percorso le piante che agiscono sul nostro cervello si rivelano nella loro bellezza e ricchezza, raccontando la storia di una prassi antica legata alla cura delle persone. "Melissa. Forme di intelligenza vegetale" prende il nome appunto da una pianta, Melissa Officinalis, le cui proprietà terapeutiche e sedative sono note da millenni.

La mostra si inserisce nel tema del Brescia Photo Festival che ruota attorno al tema Capitale, in quanto riflessione sul tema del patrimonio materiale (l’archivio erbario dell’Università di Brescia e l’erbario del Museo di Scienze Naturali di Brescia) ma anche su quello immateriale e creativo della ricerca scientifica. In prima linea anche la sezione di Botanica del Museo delle Scienze.