Brescia: mostra "Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti" a Palazzo Martinengo

Dopo il successo di “Donne nell’Arte da Tiziano a Boldini”, Palazzo Martinengo ospitera, in occasione di “Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, una nuova imperdibile mostra a cura di Davide Dotti.

La selezione di oltre ottanta capolavori provenienti da collezioni pubbliche e private sia italiane che estere (clicca qui per vedere la galleria delle opere), permetterà per la prima volta di indagare e mettere a confronto diretto i campioni della pittura rinascimentale e barocca attivi nelle due città durante i quattro secoli di dominazione veneziana.

Nelle sale di Palazzo Martinengo prenderà così vita un vero e proprio derby culturale e artistico: i lavori dei grandi maestri bresciani del Rinascimento quali Foppa, Moretto, Romanino e Savoldo saranno messi a confronto, in un dialogo serrato e stimolante, con quelli dei bergamaschi Lotto, Moroni, Palma il Vecchio e Previtali, per comprendere come il comune substrato culturale lombardo, ravvivato dalle novità proposte dai pittori veneziani (Bellini e Tiziano in primis), abbiano dato vita a linguaggi espressivi in alcuni casi similari, in altri antitetici.

