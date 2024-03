Lonato: mostra fotografica "vedute di Roma"

5 (adulti), euro 4 (over 65), euro 3 (under 14)

Mostra fotografica "Vedute di Roma" dedicata alle incisioni dell'architetto e incisore Giambattista Piranesi e alle fotografie del fotografo Gabriele Basilico esposte eccezionalmente all'interno della Sala del Capitano della Rocca di Lonato del Garda.

Mostra aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17 dal 23 marzo al 23 giugno 2024. Biglietto di ingresso: euro 5 (adulti), euro 4 (over 65), euro 3 (under 14). Biglietto cumulativo Casa Museo e Rocca: euro 10 (adulti), euro 7 (over 65), euro 6 (under 14). Per info: info@fondazioneugodacomo.it - 0309130060