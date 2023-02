Lonato del Garda: mostra Alieni

Dal 18 febbraio al 2 aprile il complesso monumentale della Rocca di Lonato ospita la mostra “Alieni. La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo”, un percorso espositivo che comprende una sezione fotografica, una sezione con filmati, pannelli introduttivi, modelli di insetti in grande scala e alcuni animali, tra cui alcuni esemplari provenienti dalla collezione ornitologica di Gustavo Adolfo Carlotto.



Il tema centrale dell’esposizione tratta del trasporto passivo dell’uomo di alcuni organismi allontanandoli dal loro luogo di origine e inserendoli artificialmente in un ambiente nel quale non sono mai stati presenti e non sarebbero mai giunti in modo naturale, con la possibilità di espandersi senza controllo, favoriti inoltre dall’assenza sia di nemici naturali, sia di meccanismi di autoregolazione naturale. Questo processo è molto cresciuto negli ultimi decenni con l’aumento dei traffici e lo scambio delle merci, e si è aggravato dall’innalzamento delle temperature, che permette l’insediamento di molte specie tropicali.



L’Italia è tra le nazioni europee più colpite da questo fenomeno e nelle nostre campagne ormai non si incontrano solo piccoli invertebrati provenienti da paesi lontani, ma anche specie di grossa taglia, come la nutria o il gambero della Louisiana. Oggi, grazie all’impegno di centinaia di tecnici e ricercatori in tutta Italia, si cerca di correre ai ripari, mettendo a punto metodi di prevenzione e sistemi di contrasto a queste specie invasive, che la mostra vuole mettere in evidenza.



Con questa rassegna la Fondazione Ugo Da Como – con il patrocinio del Comune di Lonato del Garda – vuole promuovere una valorizzazione consapevole del Museo Ornitologico, una collezione straordinariamente ricca ospitata nella Rocca di Lonato e costituita dalla raccolta dell’appassionato ornitologo Gustavo Adolfo Carlotto (1886-1970).



La mostra Alieni è una iniziativa di Oikos e Regione Lombardia, a cura di Francesco Tomasinelli e Raffaella Fiore, con la supervisione scientifica dell’Università degli Studi dell’Insubria (dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate) e di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), il sostegno del progetto LIFE in the City e la collaborazione della Rocca di Lonato e la Fondazione Ugo da Como.



Orario di apertura

Fino al 28 febbraio : sabato e domenica ore 10-17

Dal 1 marzo : tutti i giorni ore 10-17



Informazioni - Fondazione Ugo Da Como



Tel. 0309130060 - www.roccadilonato.it - www.lonatoturismo.it