"Ovunque, Labirinti": la mostra nel tunnel del Bunkervik

Inaugurata sabato 6 maggio, la mostra "Ovunque, Labirinti" sarà aperta e visitabile fino a domenica 14. Allestita al Bunkervik, il Rifugio delle Idee di Brescia in Via Federico Odorici. Le opere sono state realizzate dagli allievi del biennio specialistico della Scuola di Pittura della Libera Accademia di Belle Arti Laba di Brescia e Trentino: la mostra sarà aperta al pubblico da lunedì a giovedì dalle 15 alle 19, nel weekend (venerdì, sabato e domenica) dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero.

Le opere in mostra si rapportano con l’affascinante tema del “labirinto” – percorso fisico, mentale, metaforico dove il passo falso può diventare creatività – ed entrano in dialogo con il suggestivo tunnel del Bunkervik, che si trasforma in un laboratorio a “cielo coperto” dove germinano contaminazioni fisiche, semantiche e disciplinari. Il percorso espositivo è immaginato come un filo che guida il visitatore in un’esperienza immersiva e non sempre lineare. All’interno del labirinto, le opere agiscono come segnavia di un percorso e attivatori di un discorso, rimandando alle urgenze comunicative dei singoli allievi e articolando al contempo un’esperienza corale.