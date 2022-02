Progetto Xeno: al civico 29 "Il ramo d'oro" di Ignazio Fresu

Associazione Carminiamo

Presenta

Sabato 12 febbraio 2022

Presso

Palazzo Calini Brescia

Inaugurazione del Progetto Xeno al civico 29

Installazione site specific di Ignazio Fresu “Il ramo d’oro” – 2022

a cura di Antonella Bosio con il supporto critico di Mauro Valsecchi

Venerdì 12 febbraio e domenica 13 febbraio 2022 dalle 16 alle 18

Martedì 15 febbraio, sabato 19 febbraio e domenica 20 dalle 15 alle 18

presso il cortile di palazzo Calini, via F. Borgondio 29 Brescia

Ingresso Libero



XENO al civico 29, è così che Corte di palazzo Calini a Brescia si apre al pubblico e lo fa attraverso l’arte contemporanea. Proporre un’esperienza differente e inusuale, offrendo inaspettati luoghi ricchi di vitalità urbana e creatività artistica. Creare occasioni che siano stimolo, in un rapporto di reciproca e sinergica condivisione, per le persone e per gli artisti. Questi sono alcuni tra gli obiet-tivi che hanno dato vita al progetto, in poche parole, dare vivacità culturale in cambio di vitale energia, stimoli ed ispirazione artistica. Occupare un luogo così inusuale e, contemporaneamente sfidante, permette la scoperta di uno di quei luoghi cittadini che normalmente sono desinati al privato, si propone come segno di apertura e accoglienza del nuovo, ma è anche un dono, un’occasione per l’arte e per gli artisti ospitati; occasione di esplorare nuovi spazi e costruire con-nessioni tra arte contemporanea e pubblico. Questo il progetto che coinvolge il civico 29 di via Borgondio e corte Calini. Due fine settimana ogni mese, possibilmente consecutivi a partire dal 12 febbraio 2022, saranno dedicati alla presentazione di installazioni d’arte contemporanea, proposte e realizzate da artisti/ospiti, invitati a relazionarsi con i temi del territorio, temi sociali e della vita o della città. L’intenzione, man mano, è di coinvolgere più spazi e associazioni che vivono il vicolo, in un fermento di tematiche culturali sempre più ampio. Un effetto domino che dal centro della corte man mano si espanda creando successive sinergie e supporto. In un periodo così complesso, per chi lavora con l’arte e la cultura, la creazione di nuove occasioni espositive di fruizione spon-tanea e, perché no, anche occasionale, restituisce il valore di contatto diretto tra arte/artista e vi-sitatore, in un un luogo che oggi percepiamo più sicuro perché all’aperto, ma comunque intimo e raccolto quanto serve ad uno spazio espositivo. La scelta del nome “XENO al civico 29”, vuole iden-tificarsi come un presupposto all’inclusione. Straniero/Ospite, è l’artista mentre occupa uno spazio normalmente privato; straniero/ospite lo è anche il visitatore quando, grazie alla curiosità e al de-siderio di esplorare, si approccia alla lettura e comprensione del linguaggio contemporaneo pro-posto dalle installazioni. Presupposto di inclusione che questo quartiere possiede nel proprio DNA e nella sua storia, ma anche recente evoluzione anagrafica. La mediazione dei linguaggi artistici proposti verso il pubblico sarà affidata al collettivo studentesco C.O.T. dal liceo Olivieri.

“L'arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità”, sostiene Pablo Picasso e CarminiAMO si impegna, dal 2012, a spazzare dal quartiere del Carmine e da tutta la città la pol-vere dell’individualismo. Lo fa mettendo insieme realtà ristorative, artistiche, artigiana-li, ricreative e cittadini in un’associazione culturale, che vuole rendere il quartiere più vivibile, più inclusivo, più bello.

CarminiAMO vuole rappresentare un quartiere sempre in dialogo e in movimento, effervescente e coeso. Lo fa costruendo collettivamente iniziative di promozione culturale, ambientale e sociale, evidenziando le caratteristiche di innovazione creativa e le abilità di accoglienza del Carmine, un quartiere capace di attivare energie locali in un orizzonte internazionale. La partecipazione diretta e responsabile è alla base dell’agire dell’associazione, al fine di promuovere sempre di più convivenza pacifica e solidarietà, rispetto delle differenze e valorizzazione di tutte le diversità, da quelle di genere a quelle di provenienza, da quelle di cultura a quelle linguisti-che. CarminiAMO cammina anche con le varie istituzioni che sono presenti nella zona, con l’idea di essere stimolo continuo per l'amministrazione, affinché questa riconosca e tuteli la rete sociale, culturale e ambientale esistente nel quartiere. Per realizzare questi obiettivi CarminiAMO orga-nizza eventi, musicali, culturali, multimediali, che cercano di far incontrare tutte quelle diverse culture, origini, lingue, colori che rendono il Carmine un prezioso mosaico arcobaleno. Vladimir Majakovskij insegna che “l’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, ma un martello per forgiarlo”. CarminiAMO invita tutto il quartiere e tutte le realtà che cercano la bellezza ad unirsi, per mettere al mondo il mondo e farlo risplendere. Insieme.

Ignazio Fresu è nato a Cagliari nel 1957. Nel 1975 si è trasferito a Firenze per frequentare l'Acca-demia di Belle Arti. E' in questa città che ha avuto inizio la sua carriera artistica. Da anni vive e la-vora a Prato. La sua attività espositiva è molto intensa e si svolge in Italia e in varie nazioni estere. Per realizzare le sue opere Fresu prevalentemente si serve di scarti delle lavorazioni industriali e di residui delle attività di consumo; ciò al fine di testimoniare sia lo spreco che la civiltà moderna, guidata soltanto dalla logica del profitto, produce inutilmente; sia la possibilità di creare da quelle montagne di rifiuti un mondo nuovo. Le sue creazioni nascono da lamiere di metallo, da tubi, da residui industriali che vengono trattati con tecniche particolari e sottoposti a processi di ossidazione. Tra le molte esposizioni a cui Ignazio Fresu ha partecipato in Italia e all'estero è degna di particolare menzione RE-ART One, mostra iti-nerante dedicata all'ambiente. Progetto “il ramo d’oro” è stato pensato come collegamento alle iniziative MAF Museo Acqua Franca e Arte da Mangiare per Off Olio Officina Festival

https://www.instagram.com/xenoalcivico29/

https://www.instagram.com/ass.carminiamo/