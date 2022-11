Gussago: mostra assonanze, tra pittura e fotografia

L’idea di due artiste di associare le loro opere, evidenziando l’assonanza cromatica, contenutistica e compositiva fra dipinto e fotografia.

La mostra presenta coppie espressive affiancate da frammenti orientanti, utili alla lettura delle stesse.

Le creazioni, elaborate in piena autonomia, in spazi e tempi diversi, lontane dal progetto, non ancora in embrione, di una esposizione comune, qui sorprendentemente trovano ed elicitano forti convergenze ed affinità formali. L'occhio dell'anima (Nous), generatore di immagini, attraverso la comune sensibilità poetica mediata dallo stupore che provoca, ha reso possibile la realizzazione di questo evento.