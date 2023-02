Gottolengo: "I gatti più belli del mondo"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Appuntamento a Gottolengo con "I gatti più belli del mondo": l'esposizione si svolgerà nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 marzo, con apertura al pubblico dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.20).



In caso di maltempo, l'evento si terrà ugualmente in quanto è totalmente al coperto, in ambiente riscaldato, all'interno del Palazzetto dello Sport. Saranno presenti i migliori allevatori italiani con i loro magnifici gatti. Qui il programma completo con l'elenco delle razze presenti.