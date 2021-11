Brescia, Piccola Galleria UCAI: mostra "Es" di Gianluca Vanoglio

Sabato 20 novembre verrà inaugurata l’esposizione personale dell’artista Gianluca Vanoglio “Es”, un dialogo fra istinti, pulsioni e forze irrazionali. Nel suggestivo spazio espositivo di San Zenone verranno presentati una serie di volti, forma espressiva del sé attraverso i quali la natura si rivela.



Nell'intreccio narrativo della composizione artistica Vanoglio s'immerge come in un'anastasi, in una sorta di viaggio a ritroso: dallo scoscendimento in sé alla riemersione gravida di ritrovata verità. Nella discesa, imprescindibile alla risalita, l'artista scivola sulla tela con naturale destrezza e con sacrale ritualità in una sintesi di materializzazione della vita stessa.



Dal regno del “di dentro”, alle origini della nostra sorgente organica, emergono i volti silenti degli Archetipi che come cellule immaginative rompono la barriera del suono per attivarsi su nuove frequenze e diventare massa critica. È la risalita, l'ascesi, la liberazione dalla seconda pelle che è dolorosa, non per l'accettazione di sé, ma per la pungente occhiata altrui, gli extraterrestri calviniani, qui i Dogma, che come correnti disgreganti creano uno strappo interiore per occupare i nostri spazi e riconfigurare la nostra fisionomia.



Il viaggio che porta alla consapevolezza per Vanoglio è lungo; un peregrinare in se stessi con passo cadenzato da fonemi ben precisi, Dogma, Polimorphia, Archetipi e Sindon, salmodiati più volte, come in una liturgia laica, per smuovere le viscere dell'ES.



Vi fate chiamare terrestri, non si sa con che diritto: perché il vero nome vostro sarebbe extraterrestri, gente che sta fuori: terrestre è chi vive dentro (…). Italo Calvino





Catalogo in galleria con testo critico di Silvia Casagrande