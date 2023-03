Al via la mostra Digital Attitude

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Var Digital Art e l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia, con la partnership di Hewlett Packard Enterprise, presentano “Digital Attitude”, la mostra realizzata grazie agli elaborati di 13 studenti del corso di Pittura e Scultura dell’Accademia bresciana. Le opere saranno in esposizione dal 2 al 30 marzo 2023 nella sede Var Group di Milano in via Privata Gaetano Sbodio, 2, a Milano.



Sperimentare il digitale fra arti visive, comunicazione, tecnologia e imprese: questo è il leitmotiv che caratterizza la mostra “Digital Attitude”. La mostra, a cura di Paolo Sacchini e Davide Sarchioni, intende riflettere sull’abituale impiego delle nuove tecnologie digitali nei processi della creazione artistica e nella produzione delle immagini, la cui pervasività apre molteplici scenari e interrogativi sul nostro presente. «Le opere che verranno ospitate all’interno dei luoghi aziendali di Var Group sono prodotti di un laboratorio creativo collettivo in cui ogni partecipante ha messo in campo le proprie competenze e sensibilità artistiche per dar vita a una mostra che racconti tanto la relazione quanto il singolo. - Commenta il docente Vincenzo Marsiglia - Le undici opere individuali e le due di gruppo sono caratterizzate da un approccio multidisciplinare riscontrabile nella commistione tra lavori fisici e digitali, che affrontano liberamente le tematiche dell'identità, delle trasformazioni culturali e ambientali - appellandosi anche agli ambiti della biologia e della manipolazione genetica, della fantascienza e dell'esoterismo - per esprimere le visioni, i disagi e i desideri di una generazione che vive immersa in uno scenario poliedrico e in continuo cambiamento al punto da fornirne una restituzione paradigmatica».



La mostra sarà visitabile presso gli uffici di Var Group in via Privata Gaetano Sbodio, 2, a Milano dal 2 al 30 marzo e verrà inaugurata da artisti e curatori con un evento aperto al pubblico che si terrà il 2 marzo a partire dalle 16.30: un momento per conoscere gli artisti, il progetto, le opere e il futuro delle stesse. La mostra chiuderà il 30 marzo con un’apertura straordinaria che va dalle 10.30 alle 17.30. Chiunque vorrà visitare la mostra durante il mese di marzo, potrà farlo previo appuntamento. Esporranno: Anna Carola Aristo, Emanuele Andreis + Elisa Pistoni, Elisa Benini, Bruna Stefania Benzoni, Carlotta Bontempi, Stefania Borroni, Gioele Bonetti + Ylenia-Gaia Dotti, Mariasole Gnutti, Diego Marchesi, Dafne Remondina, Chiara Sandrini.