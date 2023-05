Concesio: mostra fotografica Super Lab

La SuperMostra è il risultato con gli esiti della prima stagione di SuperLAB!, non un semplice “corso” di fotografia ma un vero e proprio laboratorio esperienziale. In otto mesi i partecipanti hanno approfondito aspetti tecnici fotografici e hanno sperimentato “sul campo” tutto ciò che veniva loro proposto, attraverso un percorso che ha spaziato dalla storia all’etica della fotografia e ha esplorato le motivazioni personali che spingono a fotografare. Hanno potuto utilizzare un vero studio fotografico professionale attrezzato, messo a loro disposizione dai tre maestri del corso, i fotografi professionisti Giorgio Baruffi, Valeria Marmaglio e Fabiana Zanola che non si sono risparmiati nel proporre esercizi sempre più impegnativi, dalla gestione delle luci nel ritratto al racconto fotografico personale. I corsisti si sono così messi in gioco, innanzitutto con se stessi, affrontando i propri limiti e le proprie “rigidità”; si sono potuti confrontare tra loro in studio ma anche collaborando per alcuni esercizi da remoto, come per la Staffetta Fotografica esposta in mostra. Hanno re-interpretato le opere di grandi fotografi del secolo scorso e si sono posti innumerevoli domande, fino ad arrivare a realizzare singoli progetti personali, frutto di ricerca ed introspezione. Il risultato prezioso di questo esperimento è aver creato un territorio comune dove confrontarsi sui temi più importanti in campo fotografico, e una piccola comunità di fotografi coraggiosi che si sostengono e si fanno domande, anziché pretendere risposte. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca, fino al 17 giugno.