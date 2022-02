Ceto: preistoria viva al museo di Nadro

Tra cinema, archeologia sperimentale e degustazioni entra subito nel vivo la programmazione al Museo di Nadro (Ceto, BS), dopo i due mesi di chiusura per lavori di riallestimento, con l’evento intitolato, per l’appunto, “Preistoria Viva!” che si svolgerà sabato 26 febbraio 2022 a partire dalle ore 16 e che darà l’occasione ai visitatori di rivivere letteralmente la vita quotidiana al tempo dei Camuni, attraverso la proiezione di due cortometraggi, l’incontro con attori e autori dei medesimi, e dimostrazioni di tecniche preistoriche come la tessitura e la ceramica, oltre che attraverso la degustazione del vino rosso delle Rocche dei Vignali chiamato “Camunnorum”. Questo il programma dell’evento nel dettaglio:

Alle 16 nella “Sala Cinema”: proiezione dei documentari “i Vasi di Uelai” (durata 8’) e “ Lo scialle di Esthiau” (durata 9’30’’) sulla ceramica dell’età del bronzo e sulla tessitura nel neolitico prodotti da Zamenhof Art con la collaborazione di ArchExperience che ha realizzato da reperti i manufatti che compaiono nelle scene e che arredano due sale completamente rinnovate del Museo (la sala Tessitura e la sala Ceramica) (nota 1).

Alle 16.30: incontro con protagonisti e autori dei due cortometraggi. Saranno presenti le interpreti Eliza Winkler, Angelita Mattioli e la piccola Violalisa Maffeis, il direttore della fotografia Graziano Filippini, l’autore delle musiche originali Mirko Boroni, il regista Virgilio Patarini.

Alle 17 nelle salette Tessitura e Ceramica: dimostrazione di ceramica e di tessitura preistorica a cura di Eliza Winkler. I presenti potranno non solo vedere ma anche cimentarsi, volendo, negli arcani gesti dell’intrecciare tessuti o del modellare argilla con la tecnica a “colombina”.

Dalle 17.30 nella zona bar: degustazione del vino rosso “Camunnorum”, una delle eccellenze delle Rocche dei Vignali di Losine e in generale dell’arte vinicola camuna. Bar aperto e sale Tessitura e Ceramica, corredate dei due video e dei reperti ricostruiti, visitabili. Contemporaneamente in “Area 42”, ovvero la parte del Museo situata al civico 42 di via Piana, di fronte all’ala del Museo dove sono le salette Tessitura e Ceramica e la sala “cinema”, saranno visitabili le mostre personali d’arte contemporanea dell’artista pugliese Angela Consoli (piano terra), della fotografa romana Gaia Adducchio (primo piano) e della pittrice friulana Alessandra Sanvito (secondo piano), protagoniste della Rassegna “Femminile Singolare”.

Ingresso euro 10 tutto incluso: biglietto Museo, biglietto Riserva Incisioni Rupestri (valido un mese), tessera e degustazione (ingresso secondo l’attuale normativa vigente)-