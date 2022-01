Ceto: Al museo di Nadro tre nuove mostre

Al Museo di Nadro tris di mostre personali per la rassegna Femminile singolare. Entra nel vivo sabato 29 gennaio la Rassegna Femminile Singolare con l’opening, alle 16, di ben tre mostre personali presso il Museo di Nadro in Valcamonica (BS) nei tre piani interamente dedicati all’arte contemporanea degli spazi in via Piana 42 rinominati “Area 42”.

Al piano terra le opere polimateriche dell’artista pugliese Angela Consoli nella mostra intitolata “Futura Memoria”; al primo piano le suggestive fotografie dell’artista romana Gaia Adducchio nella mostra intitolata “Ritratti di famiglia e altre storie”; al secondo piano i quadri informali dell’artista friulana Alessandra Sanvito nell’esposizione intitolata “Variazioni su tema”.

Le mostre, tutte 3 curate da Virgilio Patarini e con l’organizzazione generale di Zamenhof Art, saranno visitabili fino all’8 marzo 2022, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, sabato e domenica dalle 10 alle 16. Ingresso libero.