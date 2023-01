Castello di Padernello: mostra "Milizie territoriali armaioli e bravi"

Inizia sabato 14 gennaio 2023 ore 18.30 una nuova mostra al Castello di Padernello, a cura di Giacomo Andrico e della direzione artistica della Fondazione Castello di Padernello: "Milizie territoriali armaioli e bravi - Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto...".

Preziose fotografie della collezione delle armature da parata della famiglia Martinengo di Padernello o della Fabrica scattate dai fotografi Virginio Gilberti e Andrea Gilberti, saranno stampate su metallo cromalux grazie alla collaborazione della ditta New Lab di Giuliano Goffi. Tutte queste armature sono oggi custodite all'Armeria Reale di Torino; acquistate dal Re Carlo Alberto di Savoia dai Martinengo nel 1839.

Sono le armature considerate tra le più preziose al mondo. Il lavoro di costruzione, sbalzo e cesello è di grande artigianato, degno delle più grandi botteghe del nostro Rinascimento.



In questo percorso espositivo, affiora il nitore dei cavalieri dall’argentea armatura. In mostra saranno esposti anche sedici preziosi armamenti provenienti dal Museo delle armi “Luigi Marzoli” di Brescia, grazie alla significativa collaborazione con la Fondazione Brescia Musei: un progetto che vuole essere la prima tappa per un ponte ideale e simbolico tra il Castello di Padernello e quello di Brescia, dove il Museo delle armi ha sede. Si tratta di importanti armature da fante, che venivano utilizzate dalle milizie territoriali, arruolate nelle comunità della Bassa per costituire prevalentemente le formazioni di picchieri – soldati armati di picca – e che, oltre a essere una delle produzioni tipiche del territorio, rappresentano oggi la collezione più significativa al mondo di questo genere di oggetti.

Questi armamenti, alcuni dei quali riportano inciso il nome e il paese dei proprietari che sorvegliavano la zona per stabilire un ordine sul territorio, seppur preziosi e costosi, si diffusero rapidamente in questi luoghi, perché a Brescia, dalla seconda metà del Trecento, già si lavorava il ferro e si producevano manufatti complessi con un moderno procedimento di produzione pre-industriale. Tra i Martinengo, oltre a esserci uomini d’arme, ci furono anche “valent’uomini” attratti dal nobile ideale dei generosi e mistici ordini cavallereschi nella mostra raffigurati con alcune opere in stampa retroilluminate.

L'impatto visivo dell’esposizione vorrebbe meravigliare il visitatore come se si trovasse in una soffitta misteriosa dove si possono scorgere gli “involucri” di questi armati, trasmettendo il sentimento e il sapore di un mondo altro. La mostra rientra nelle iniziative di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura per valorizzare i luoghi del territorio, della città e della provincia oltre che il grande valore dell’artigianato bresciano. Il progetto gode del patrocinio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia e del contributo di Fondazione ASM.

La mostra sarà aperta da sabato 14 gennaio a mercoledì 31 maggio 2023. L'ingresso alla mostra è compreso nella visita al Castello con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.castellodipadernello.it

“Con la mostra Milizie territoriali armaioli e bravi...le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto..., che sarà inaugurata il prossimo sabato, nasce una sinergia di grande valenza culturale - alla quale l’Amministrazione Comunale di Brescia tiene tantissimo - tra la Fondazione Castello di Padernello e Fondazione BresciaMusei”, ha dichiarato il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono al momento della presentazione a Palazzo Loggia.

“La Fondazione Castello di Padernello rappresenta, infatti, una straordinaria esperienza di salvaguardia del patrimonio promossa grazie all’intervento dell’Amministrazione locale – ha aggiunto il primo cittadino –. Fare rete, collaborare e creare connessioni anche al di fuori del territorio cittadino è, secondo noi, fondamentale per raggiungere obbiettivi ambiziosi in ambito culturale. Ed è proprio questo lo spirito che animerà tutte le iniziative del palinsesto di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura che ci accingiamo a inaugurare”.