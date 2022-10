Calvagese: alla ricerca di martesino

Torce in mano, mascherati, il 29 ottobre preparatevi a scoprire il MarteS al buio! Il museo apre le sue porte serali a tutte le famiglie con bambini, dai 5 ai 12 anni, con la voglia di mettersi in gioco, per un incontro che unisce l’arte al divertimento!



Il programma prevede:



Per i più piccoli: Caccia al tesoro al buio, laboratorio e musica

Per gli adulti: Piccolo aperitivo e visita guidata al buio



Arrivo alle 18.30.

Attività dalle 19.00 alle 21.00.



Costi:

Adulti € 15,00

Bambini/ragazzi € 15,00

Gruppo famiglia (2 adulti + 2 bambini/ragazzi) € 50,00

Gruppo famiglia (2 adulti + 3 bambini/ragazzi) € 55,00



Prenotazione obbligatoria entro il 26 ottobre.



Per ulteriori informazioni :? info@museomartes.com oppure 030 5787631