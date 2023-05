Calvagese della Riviera: Ceruti 1733 una precipitosa fuga

Giovedi 8 Giugno alle ore 20.30 conferenza di Giuseppe Merlo. Alle ore 20 e a conclusione dell’intervento sarà possibile assistere alla visita guidata alla mostra PerDiana! Giacomo Ceruti, capolavori tra Lombardia e Veneto, per un massimo di 15 persone per gruppo.

L’accesso alla visita avverrà in base all’ordine di arrivo dei partecipanti.