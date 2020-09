Brescia: mostra Unlocked

Una mostra diversa dalle tradizionali: accessibile a tutti, con un semplice click, senza orario di ingresso o di uscita; una mostra che racconta dei ragazzi e delle loro capacità, di quanto l'Accademia e i suoi studenti hanno continuato a creare nonostante l’impossibilità a farlo insieme, nei luoghi e negli spazi della sede di via Tommaseo; una mostra che mantiene l'esperienza di camminare nelle sale (realizzata sfruttando la piattaforma kunstmatrix) e che non vuole in nessun modo sostituirsi all’esperienza immersiva e fisica di visita ad un museo ma delle cui peculiarità immateriali e di immediatezza si vuole coinvolgere lo spettatore.

L’invito è quello ad entrare tutte le volte che si vuole e a godere dello spettacolo cogliendone quanti più possibili aspetti: un occhio attivo, che non solo si lascia guidare ma che sceglie e a sua volta guarda.