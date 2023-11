Brescia: parallel universes of war and peace di Ugur Gallenkus

Ultimo appuntamento della rassegna culturale “CUltuRIAMOCI”: la mostra di digital art di Ugur Gallenkus è realizzata da Medicus Mundi Italia in collaborazione con la Galleria La Nica, Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura e Museo Nazionale di Fotografia di Brescia.



50 opere dell’artista digitale turco Ugur Gallenkus che ha realizzato dei collage digitali utilizzando immagini prese dal web e foto scattate da dei fotogiornalisti, fondendole in una terza immagine con forte capacità comunicativa e carica di significato. Un’immagine che, nel mettere a confronto due mondi opposti e polarizzati, divisi tra guerra e pace, benessere e povertà, è capace di dare forma a idee, contenuti ed emozioni rappresentando la forza della verità nelle differenti condizioni di vita dell’uomo. La mostra è un invito a riflettere sull’uguaglianza dei diritti per tutti e un incoraggiamento a impegnarsi concretamente.



Venerdì 1 dicembre, ore 18

Chiusura mostra in occasione del World AIDS Day,



Posti limitati - Iscrizione gradita: https://bit.ly/49HjKAL