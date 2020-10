Brescia: "Quello che le statue non dicono", tour di halloween notturno

Sabato 31 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30, le associazioni Brescia Eventi e Oj Eventi organizzano "Quello che le statue non dicono", tour di halloween notturno in centro a Brescia, con ritrovo iniziale in piazzale Arnaldo.

Scrivono gli organizzatori: "Una visita guidata che ti riporterà indietro nel tempo, in un’epoca storica remota e piena di segreti. Percorreremo le vie di Brescia alla scoperta delle statue che abitano la città. Chissà quante cose avrebbero da raccontare le numerose statue che si ergono nella città di Brescia. Quanti aneddoti e curiosità potrebbero dirci se solo potessero? Alcune non hanno mai cambiato posizione, altre sono state spostate. Alcune sono nella nostra città da tempi remoti, altre hanno poco più di un secolo o sono da poco arrivate. Scopriamo insieme alcune delle pagine più belle della storia della Leonessa d’Italia e proviamo a porre loro delle domande che non abbiamo mai osato fare. Una passeggiata insieme per le vie e i vicoli di Brescia per scoprire o riscoprire leggende e realtà, personaggi storici o di fantasia, fatti di sangue e misteri. Dalla Lodoiga al Mostasu delle Cossere, da Nicolò Tartaglia a Santa Giulia, da Arnaldo da Brescia ai Macc de le Ur e tanto altro. Ci sposteremo a piedi e senza fretta per potervi raccontare le storie che si nascondono nella città. Ammireremo le opere più importanti che hanno reso grande Brescia. La passeggiata non è troppo impegnativa ed è alla portata di tutti, famiglie comprese".

Info e prenotazioni: