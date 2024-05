Brescia: 28 maggio 1974. Una giornata senza tramonto

L’Archivio di Stato di Brescia, in memoria del 28 maggio 1974, inaugura un percorso espositivo multimediale dal titolo “28 maggio 1974. Un giorno senza tramonto”. Il percorso è stato realizzato nell’ambito delle commemorazioni per il 50° anniversario della strage di piazza della Loggia a Brescia il 28 maggio 1974, in collaborazione con la Questura e Casa della Memoria di Brescia.



L’esposizione classica del materiale documentario sarà integrata da una proiezione immersiva che, attraverso immagini, documenti d’Archivio e video inediti della Questura di Brescia, narrerà gli antefatti che portarono alla strage, ripercorrerà il giorno della manifestazione e quelli immediatamente successivi.

Il racconto multimediale, crediamo unico esempio tra gli archivi di Stato, è reso possibile grazie al riallestimento della sala mostre effettuato con i finanziamenti previsti dal PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3-3) – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, per il quale questo Archivio di Stato ha pensato a uno spazio per la rimozione delle barriere cognitive, dotando questo Istituto di tecnologie all’avanguardia per superare quella “diffidenza” che spesso accompagna gli archivi e il patrimonio documentario da essi conservato.



I documenti in esposizione saranno approfonditi - con immagini in alta definizione, schede di testo e altri contenuti multimediali - per mezzo di un touch-screen collocato in uno spazio apposito della sala, che permetterà l’approfondimento dei documenti in esposizione.



Inaugurazione: venerdì 17 maggio 2024 ore 17.00, con visita della mostra documentaria.



Aperture straordinarie: sabato 18 maggio, ore 10 – 17; sabato 27 settembre, ore 10-17; domenica 13 ottobre, ore 10-17.



Ingresso gratuito, previa prenotazione