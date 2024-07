Tra Santa Giulia e il Castello di Brescia: la mostra diffusa di Giuseppe Bergomi

Dal 12 luglio al 1° dicembre 2024 Brescia celebra Giuseppe Bergomi (1953), artista bresciano tra i maggiori esponenti della scultura figurativa contemporanea, con una retrospettiva diffusa tra i chiostri di San Salvatore e di Santa Maria in Solario del Museo di Santa Giulia e le sale del Grande miglio in Castello: 84 opere che ripercorrono l’intera carriera dell’artista bresciano.

Il percorso, ordinato cronologicamente, prende avvio dal 1978, anno in cui Bergomi esordisce alla Galleria dell’Incisione di Brescia con una mostra di soli dipinti, uno dei quali, Ritratto di famiglia, apre anche l’attuale rassegna. L’evento, fondamentale per la sua carriera, lo convinse a lasciare la pittura per la terza dimensione. Nel 1982 dunque, sempre alla Galleria dell’Incisione, Bergomi realizza una personale con le prime terrecotte policrome, dalle quali, vista la presenza come modella della moglie Alma, si evince già l’importanza del biografico nella produzione dell’artista.

L’esposizione prosegue con sculture del calibro di Bagnante addormentata (1991) e Grande nudo di adolescente (1991), opere emblematiche della fase in cui, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta del secolo scorso, le terrecotte di Bergomi abbandonano il colore, richiamando piuttosto la tradizione scultorea antica, in particolare quella etrusca. Dagli anni Duemila, Bergomi passa dalla terracotta al bronzo, dando vita a una nuova fase del suo lavoro in cui il colore, seppur su un nuovo supporto materico, torna a essere elemento caratterizzante. Tra le opere esemplari Interno di bagno con figura femminile (2001), Autoritratto (2004). Tra le creazioni spicca la grandiosa Ellisse, allestita negli spazi esterni del Museo di Santa Giulia, in un suggestivo dialogo tra i volumi e le architetture del monastero.

La mostra prosegue con le sculture più recenti, quando Bergomi accetta la sfida di confrontarsi con la statuaria pubblica attraverso opere quali Uomini, delfini, parallelepipedi realizzata nel 2000 per l’acquario di Nagoya in Giappone o il monumento dedicato a Cristina Trivulzio di Belgiojoso, prima scultura pubblica mai dedicata a Milano a una donna. Chiudono idealmente la mostra la magnifica Africa con violoncello, esposta alla Biennale di Venezia del 2011, e l’opera inedita Colazione a letto (2024) che, attraverso la raffigurazione della moglie, delle figlie e delle nipoti, rende omaggio a tre generazioni della sua famiglia.