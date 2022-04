Indirizzo non disponibile

Nell'ambito del Brescia Photo Festival 2022, ha aperto i battenti la mostra “Volti. L'essenza oltre l'apparenza”, allestita in città nella Sala Sant'Agostino di Palazzo Broletto e negli spazi dell'Hotel Vittoria (Via X Giornate, 20) fino al 28 maggio prossimo, aperta dal venerdì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30.

L'esposizione, a cura di Marta Pernigoni, Margherita Borboni, Cecilia Acquaviva, Laura Carozzi, Michele Barbieri e Angela Sanzovo, raccoglie una quarantina di opere realizzate degli studenti del corso di Fotografia dell'Accademia di Belle Arti Laba.

Le immagini suggeriscono profondità, orizzonti e riflessioni che vanno oltre identità stereotipate, luoghi comuni e semplici “etichette” di genere. Con la freschezza tipica dei giovani, i ritratti degli studenti mostrano tutte le inquietudini, le psicosi ma anche le grandi e piccole speranze di un mondo in cui si riscopre l'immaginazione, in una realtà in cui quotidianamente si è sommersi da immagini.