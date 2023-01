Brescia: "Notte al Museo" alla Pinacoteca Tosio Martinengo

Torna un appuntamento attesissimo che permette di vivere, in maniera assolutamente coinvolgente, la Pinacoteca Tosio Martinengo e la sua collezione. "Notte al Museo" è un’esperienza emozionante e indimenticabile: seguendo il filo di una storia si parteciperà a laboratori ludico-creativi, a una caccia al tesoro ed infine si dormirà all’interno delle colorate e maestose sale della Pinacoteca, in compagnia dei tanti personaggi che animano i capolavori esposti nelle sale.

Brescia, 30 novembre 1838 Il quadro non c’è più. Panico in Casa Tosio!

Dal salotto di Paolina Tosio sparisce misteriosamente un dipinto molto caro al marito Paolo. Sarebbe un duro colpo per lui rientrare dal viaggio la mattina dopo e non trovarlo. Paolina ha dunque solo una notte per recuperarlo! Riuscirete ad aiutarla?

Se volete essere i protagonisti di questa indimenticabile avventura dovete portare con voi:

– un sacco a pelo

– un materassino da campeggio

– un cuscino

– il necessario per la notte e per l’igiene

– una borraccia (se ti viene sete durante la notte)

