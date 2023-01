Brescia: un anno di musei gratis per i residenti 

Orario non disponibile

Dal 21/01/2023 al 31/12/2023

Durante tutto il 2023, anno di Brescia-Bergamo Capitale Italiana della Cultura, i residenti del Comune di Brescia potranno frequentare gratuitamente tutti i musei cittadini.

"Un anno, quello della Capitale italiana della cultura, nel quale i nostri cittadini potranno sentirsi detentori e protettori di un patrimonio inestimabile che anche con le loro risorse, conserviamo e valorizziamo", ha dichiarato il sindaco Del Bono.

Anche per i non residenti ci saranno molti periodi dell'anno di gratuità: Pasqua, agosto, feste nazionali e Natale. Una grande opportunità, spiega ancora Del Bono, "per coltivare un patriottismo municipale, che ci rende tutti ambasciatori della cultura della nostra Brescia".